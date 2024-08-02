Бив ножем у груди та живіт: на Київщині хлопець холоднокровно зарізав вітчима

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі

У Броварах 18-річний хлопець завдав своєму вітчиму проникаючі ножові поранення в ділянку грудей і живота. На місце події оперативно прибула "швидка", яка доставила потерпілого до медзакладу. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на лікарняному ліжку.

Як виявилося, молодик заступився за власну матір, яку хотів ударити її чоловік. Подробиці трагедії розповіли у прес-службі Поліції Київщини.

Днями правоохоронці отримали інформацію про те, що в одній із квартир міста Бровари сталася бійка. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили в одній із кімнат 38-річного закривавленого чоловіка. У нього копи помітили ножові поранення в ділянці грудей та живота.

На місце НП негайно викликали бригаду швидкої допомоги, яка доставила постраждалого до лікарні, проте від отриманих травм чоловік помер.

Зловмисника затримали

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили обставини події. Як виявилося, у квартирі стався конфлікт між подружжям на ґрунті особистих неприязних відносин. Під час сварки чоловік спробував вдарити дружину, проте крики матері почув її син, який вийшов на кухню.

Хлопець відштовхнув вітчима, схопив кухонний ніж і завдав чоловікові два удари в груди та живіт. Ці поранення виявилися смертельними та хлопця взяли під варту.

Фігуранту повідомили про підозру в навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 10 років.

Тяжкий злочин стався в Броварах

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був судимий за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження і холоднокровно зарізала іменинника. Зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.