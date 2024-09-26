Десятки раз бил ножом в лицо: на Киевщине произошло зверское убийство

Злоумышленника приговорили к 8 годам лишения свободы

В селе Шевченково Броварского района Киевской области было совершено хладнокровное убийство. Здесь правоохранители обнаружили окровавленный труп женщина с множественными ножевыми ранениями.

Как оказалось, несчастную зарезал ее сожитель в приступе ревности. Подробности резонансного убийства рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

Известно, что в селе Шевченково на Киевщине был обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить обстоятельства трагедии.

Как оказалось, во время совместного распития алкогольных напитков между сожителями на почве ревности произошел конфликт. В какой то момент мужчина схватил кухонный нож и начал наносить своей гражданской супруге удары в область лица и шеи.

Судмедэксперт насчитал 33 колото-резаных ранений от которых несчастная скончалась на месте происшествия.

Злоумышленника оперативно задержали и взяли под стражу.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении умышленного убийства. Материалы дела затем направили в суд для рассмотрения.

На днях злоумышленник услышал приговор — его на 8 лет отправили за решетку.

Трагедия произошла в селе Шевченково

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области обнаружили изувеченный труп женщины. На теле несчастной виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы.