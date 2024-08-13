Швидка не встигла врятувати. У Німеччині вбили ще одного українця, що відомо про трагедію

46-річного чоловіка зарізали у таборі для біженців

У Німеччині сталося ще одне трагічне вбивство українця. У місті Росток на півночі країни у таборі для біженців знайшли важко пораненим 46-річного чоловіка, швидка приїхала надто пізно і через деякий час він помер.

Поліція поки не розголошує подробиць, проте відомо, що підозрюваний теж українець. Тож "Телеграф" вирішив зібрати всю відому на цей момент інформацію про цей інцидент.

З початку повномасштабної війни з РФ до Німеччини з України прибуло близько мільйона біженців, на жаль, вони часто потрапляють у поле зору злочинців, що породжує запитання, чи є країна безпечною.

Підозрюваний у вбивстві

У місцевій поліції на прокуратурі повідомили, що українець помер у таборі для біженців у понеділок, 12 серпня, близько 12:15 з місцевим часом. Важко пораненого чоловіка виявив співробітник служби охорони. На жаль, карета швидкої допомоги приїхала надто пізно: лікар зміг лише констатувати смерть.

Проте відомо, що все вказує на вбивство. Поліція та прокуратура спочатку не надали жодної додаткової інформації. Розслідування все ще перебуває на початковій стадії.

Табір для біженців у Ростоці

Подробиць про затримання поки немає, проте відомо про те, що підозрюваний — теж українець. 26-річного українця затримали в Ростоку в понеділок увечері. Прес-секретар не захотіла повідомити подробиці затримання, пише Nordkurier.

Тепер у розслідуванні вбивства слідчим допоможе судово-медична експертиза тіла. Прокурор призначив розтин.

Місто розташоване на півночі Німеччини

Контекст злочину

Безпека спільного житла для біженців та українців у Німеччині загалом дедалі частіше піддається критиці, особливо враховуючи, що багато людей, які тікають від війни та переслідувань, живуть у небезпечних умовах.

Зазначимо, що у понеділок постали перед судом Ессена підозрювані у вбивстві двох хлопців-баскетболістів з України Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Хлопці приїхали до Німеччини, рятуючись від війни. Тут вони грали за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

На них напала компанія неблагонадійних підлітків, яка цькувала хлопців. Вважається, що єдиним мотивом агресії було українське походження. Головному виконавцю — такому собі Мерту і трьом спільникам (двоє сирійців і німецький грек) на момент скоєння злочину було лише 14 і 15 років. До того компанія зажила лихої стали злочинців, однак вони залишалися на свободі лише через юний вік.

Запитання про те, чи почувається безпечно українська громада в Німеччині викликало також вбивство двох українських військових у Баварії у квітні 2024 року. Обоє проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Зловмисник спочатку втік, проте невдовзі поліцейські затримали 57-річного підозрюваного росіянина.

А у березні громадськість Німеччини сколихнула новина про вбивство 27-річної українки Маргарити Разаз. Винні у вбивстві — чоловік та дружина. Остання – громадянка Росії. Подружжя втерлося у довіру до українців, а після цього вирішило холоднокровно вбити 27-річну матір, а також викрасти її маленьку донечку Мію. Окрім Маргарити, безвісти зникла і її матір — 51-річна Марина Стеценко.

Раніше "Телеграф" писав, що у Перу українець хотів духовно просвітитися "ліками предків" та вжив наркотики, під впливом яких розчленував подругу-росіянку.