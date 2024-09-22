В Житомирі перекинувся човен з людьми: є загиблі (фото)

Одну жінку врятували місцеві жителі

У неділю, 22 вересня, в Житомирі на річці Тетерів перекинувся моторний човен з людьми на борту. В результаті цього дві людини потонуло.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Житомирській області. Зазначається, що повідомлення про груповий нещасний випадок на воді надійшло до рятувальників о 12:30.

За територією пляжу у Гідропарку перевернувся моторний човен. У цей час на ньому перебувало 7 осіб.

Одну із жінок вдалося врятувати місцевим жителям, які знаходились на березі річки. Фахівці швидкої допомоги госпіталізували її до Центральної міської лікарні.

Водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіло ще однієї жінки на відстані близько 250 метрів від берега. Наразі тривають пошуки ще однієї загиблої. Інші четверо людей медичної допомоги не потребували.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка, якого не бачили чотири дні. Востаннє загиблого бачили його односельці у сильному алкогольному сп'янінні.