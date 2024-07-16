Під Києвом із ставка дістали тіло чоловіка, якого не бачили чотири дні: деталі (фото)

Перед зникненням чоловіка помітили напідпитку

На Київщині з водойми дістали тіло чоловіка. Потопельника виявили у ставку в селі Борівка Бучанського району.

Про це повідомляє поліція Київської області. Сумна подія сталася у понеділок, 15 липня.

Загиблим виявився 49-річний місцевий житель. Попередньо ознак насильницької смерті на тілі чоловіка правоохоронці не виявили.

Співробітники поліції з'ясували, що односельці востаннє його бачили 11 липня у сильному алкогольному сп'янінні.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок")", — зазначають у поліції.

Трагічний випадок на ставку у селі Борівка

Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитись до власного життя та здоровʼя під час відпочинку. Не перебувайте біля водойми напідпитку, це може призвести до фатальних наслідків.

Нагадуємо, за останню добу у водоймах Києва потонули три людини. Перший випадок стався 15 липня вранці в озері Райдуга.

Потопельник перебував на відстані 10 метрів від берега. Рятувальники дістали тіло чоловіка і передали медикам.

Увечері того ж дня, ще одна людина потонула в річці Десенка. Водолази виявили тіло чоловіка у 35 метрах від берега на глибині 7 метрів. Рятувальники дістали потопельника з водойми та передали медикам.

Вранці 16 липня виявили тіло чоловічої статті в озері Тельбін. Співробітники ДСНС дістали труп і передали службі "102".

Закликаємо дотримуватися правил безпеки біля води. У випадку надзвичайної ситуації негайно телефонуйте по лінії 101 або 112.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві на одному з озер потонув підліток. За попередніми даними, хлопець прийшов відпочивати на водоймище з компанією друзів.