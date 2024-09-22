В Житомире перевернулась лодка с людьми: есть погибшие (фото)

Одну женщину спасли местные жители

В воскресенье, 22 сентября, в Житомире на реке Тетерев перевернулась моторная лодка с людьми на борту. В результате этого два человека утонуло.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. Отмечается, что сообщение о групповом несчастном случае на воде поступило спасателям в 12:30.

За территорией пляжа в Гидропарке перевернулась моторная лодка. В это время в ней находились 7 человек.

Одну из женщин удалось спасти местным жителям, находившимся на берегу реки. Специалисты скорой помощи госпитализировали ее в Центральную городскую больницу.

Водолазы Житомирской областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы на воде обнаружили тело еще одной женщины на расстоянии около 250 метров от берега. Сейчас продолжается поиск еще одной погибшей. Другие четыре человека в медицинской помощи не нуждались.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом из пруда извлекли тело мужчины, которого не видели четыре дня. В последний раз погибшего видели его односельчане в сильном алкогольном опьянении.