Фура зі свинями перекинулася у Дніпрі: тварини "розсипалися" по землі, частина з них загинула (фото, відео)

Заїзд на Полтавське шосе перекрито

У Дніпрі на Донецькому шосе перекинулася фура зі свинями. Внаслідок події. На місце події прибули поліцейські та рятувальники.

Інформація про це була опублікована у соціальних мережах. Там же поширили відповідні фото та відео з місця дорожньо-транспортної події.

Інцидент трапився у неділю, 22 вересня, приблизно об 11:00. На заїзді на Полтавське шосе перекинулася фура, усередині якої були свині. В результаті тварини виявилися заблокованими в авто. Деякі з них загинули.

Правоохоронці повідомили, що водій фури не постраждав. Наразі заїзд на Полтавське шосе з Донецького шосе перекрито. Про це пише "Інформатор".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подібна ситуація нещодавно сталася у Кривому Розі Дніпропетровської області. Там у центрально-міському районі міста, перекинулася фура з понад сотнею поросят. Внаслідок пригоди частина тварин загинула. За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, через що транспортний засіб занесло. ВІН отримав поранення та був госпіталізований.