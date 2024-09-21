Фура знесла маршрутку з пасажирами під Дніпром: серед постраждалих дитина (фото)

Аварія сталася на трасі "Павлоград – Дніпро", біля Підгородного

У суботу, 21 вересня, під Дніпром сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. В маршрутне таксі врізалася фура, судячи з напису на лобовому склі, "Нової пошти".

Про це повідомляє паблік "Дніпро.Оперативний". Аварія сталася на трасі "Павлоград – Дніпро", біля Підгородного.

"Вантажівка DAF допустила зіткнення з рейсовою маршруткою "Миролюбівка – Дніпро". Через зіткнення, маршрутка зачепила Toyota Prado, яка їхала попереду", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією під час зіткнення постраждали шестеро пасажирів маршрутки, серед них семирічна дівчинка. Також травми отримав і водій вантажівки.

На місці події працюють правоохоронці, вони і з’ясують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Полтавщині дружина священника за кермом збила жінку і ще тричі проїхалась по ній.