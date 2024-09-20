Під Харковом 53-річний чоловік зґвалтував 4-річну онуку колишньої дружини

Після розриву жінка продовжувала довіряти чоловіку, та залишала з ним онуку

На Харківщині 53-річний чоловік вчинив насильницькі дії стосовно 4-річної дитини, яка була онукою колишньої дружини. Ювенальні прокурори Чугуївської окружної прокуратури вже направили до суду обвинувальний акт.

Про те повідомила в Telegram пресслужба Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, злочин стався у 2023 році в Чугуївському районі. З’ясувалось, що підозрюваний тривалий час перебував у шлюбі з жінкою, у якої вже були діти та онука.

Невдовзі вони розлучились, але залишились в хороших стосунках. Жінка періодично залишала свою онуку чоловіку, оскільки довіряла йому.

Фігурант, перебуваючи вдома, відвернув увагу дитини на телефон, після чого здійснив щодо неї злочин сексуального характеру. За фактом насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України) розпочато кримінальне провадження. Якщо суд визнає вину затриманого, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Одесі місцевий житель зґвалтував і розбестив 10 дівчаток, використовуючи для цього фотографію власного сина. Йому загрожує довічне увʼязнення.