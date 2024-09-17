Жахлива аварія на Львівщині: легковик зім’яло під вантажівкою, є загиблі (фото, відео)

ДТП сталась на Об'їзній Золочева

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 17 вересня на Львівщині. На автошляху Львів-Тернопіль у місті Золочів зіткнулися легковик та вантажівка.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок аварії загинуло двоє людей. На фото видно, що легковий автомобіль просто зім’яло після зіткнення з вантажним транспортним засобом.

ДТП сталася на вулиці Об'їзній міста Золочева, що на Львівщині. Вранці 17 вересня, у вівторок, на ділянці автошляху Львів-Тернопіль легковий автомобіль марки Фольксваген потрапив під колеса вантажівки. Згідно з базою номерів авто, ТЗ зареєстрований у Кіровоградській області, місто Олександрія.

Легковик буквально розчавило під вагою вантажного транспорту. Крім того, вантажівка притисла машину до металевого відбійника. Від потужного удару кузов легкового авто перетворився на понівечену купу металу.

Особи загиблих наразі не розголошуються. На місці події працювали бригади швидкої допомоги, рятувальники та співробітники поліції. Про причини фатального зіткнення наразі не розповідають.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про ДТП на трасі "Київ-Чоп", на Львівщині. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки загинула одна людина, ще двоє потрапили до лікарні.