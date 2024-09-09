Автобус з військовими розбився у серйозній ДТП під Львовом: є загиблий та багато постраждалих (фото)

Водій помер на місці

На Львівщині сталася серйозна ДТП з автобусом та вантажівкою. У першому транспортному засобі нібито були військові.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. За його даними, інцидент стався вранці 9 вересня у населеному пункті Дроговиж. Він стверджує, що внаслідок зіткнення автобуса та фури загинув один військовий та ще десять постраждали.

Місцеві паблики стверджують, що автобус нібито належав військовим.

Варто зазначити, що на цей момент у правоохоронних органах вже підтвердили факт ДТП та уточнили, що воно сталося близько третьої години ночі на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Дороговиж, Стрийського району. При цьому важливо, що поліцейські не уточнювали, чий автобус, а також ким були постраждалі і загиблий.

"Внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Дев’ятеро пасажирів автобуса – мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років, були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їх діагнози", — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що фура, на яку врізався автобус, стояла на узбіччі. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині нардеп потрапив у серйозну ДТП.