Пасажира викинуло через вікно: у Києві п’яний водій влаштував смертельну ДТП (фото)

Напередодні комендантської години на вулиці Богатирській у Києві сталася жахлива аварія з летальним наслідком. Нетверезий водій Mercedes не впорався з керуванням та врізався у відбійник.

Внаслідок зіткнення один з пасажирів загинув. За інформацією поліції Києва, винуватцю ДТП вже повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину.

Деталі ДТП

27-річний керманич позашляховика на повороті втратив контроль над транспортним засобом. Автомобіль на швидкості врізався у металевий відбійник. Удар був такої сили, що 28-річного пасажира, який сидів на задньому сидінні, викинуло через вікно. Чоловік отримав несумісні з життям травми та загинув на місці події.

На місце аварії прибули правоохоронці. Вони провели перевірку стану водія. Результати тесту на алкоголь шокували: прилад Драгер показав 1,49 проміле, що значно перевищує допустиму норму. Слідчі поліції Києва оперативно затримали винуватця ДТП. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Законодавство України передбачає суворе покарання за такі злочини. Санкція інкримінованої водієві статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Також раніше "Телеграф" писав про ДТП з мотоциклістом у Дніпрі. Удар був такої сили, що водій двоколісника пролетів у повітрі кілька метрів.