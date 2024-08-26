Двоє загиблих і троє малих дітей в лікарні: деталі жахливої ДТП на Закарпатті (фото)

Трагічна автокатастрофа сталася пізно ввечері 25 серпня в селищі Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Внаслідок аварії загинули двоє дорослих, а троє дітей опинилися в лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху зі смертельними наслідками. Подробиці інциденту з'ясовують слідчі. Про це інформують у поліції області.

Деталі ДТП

За попередніми даними, близько 23:40 автомобіль Dodge Caliber рухався вулицею Шевченка в Делятині. Водій втратив контроль над кермом, внаслідок чого машина спочатку зіткнулася з відбійником, а потім перекинулася в кювет.

Удар виявився настільки сильним, що водій 1992 року народження та пасажирка 1994 року народження загинули на місці пригоди. Обоє були місцевими жителями. Крім того, в автомобілі перебували троє дітей: 2015, 2018 та 2020 років народження. Їх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Для встановлення всіх обставин аварії слідчі призначили низку експертиз. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

У зв'язку з трагічним інцидентом поліція вкотре нагадує водіям про необхідність суворо дотримуватися Правил дорожнього руху. Особливу увагу правоохоронці закликають звертати на швидкісний режим та стан дороги, особливо у вечірній та нічний час.

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