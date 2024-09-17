Ужасная авария на Львовщине: легковушку смяло под грузовиком, есть погибшие (фото, видео)

ДТП произошло на Объездной Золочево

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло утром 17 сентября во Львовской области. На автодороге Львов-Тернополь в городе Золочев столкнулись легковушка и грузовик.

По информации местных СМИ, в результате аварии погибли два человека. На фото видно, что легковой автомобиль просто смяло после столкновения с грузовым транспортным средством.

ДТП произошло на улице Объездной города Золочева Львовской области. Утром 17 сентября, во вторник, на участке автодороги Львов-Тернополь легковой автомобиль марки Volkswagen попал под колеса грузовика. Согласно базе номеров авто, ТС зарегистрирован в Кировоградской области, город Александрия.

Легковушку буквально раздавило под тяжестью грузового транспорта. Кроме того, грузовик прижал машину к металлическому отбойнику. От мощного удара кузов легкового авто превратился в изуродованную груду металла.

Личности погибших пока не разглашаются. На месте происшествия работали бригады скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции. О причинах рокового столкновения пока не рассказывают.

Ранее "Телеграф" также сообщал о ДТП на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области. В результате столкновения легкового авто и грузовика погиб один человек, еще двое попали в больницу.