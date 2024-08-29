На Київщині нардеп потрапив у серйозну автотрощу: важкі травми включно з переломом хребта (оновлено)

Народний обранець госпіталізований до лікарні у Білій Церкві

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Копитін потрапив у серйозну ДТП. Інцидент стався пізно ввечері, 28 серпня. Відомо, що депутата ушпиталили з серйозними травмами.

Про це повідомляє видання "Українська правда". Нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми.

"ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, автівка здійснила наїзд на бетонну перешкоду", — повідомляє видання.

Судячи зі світлин, що були зроблені на місці ДТП, мова йде про бетонні укріплення блокпоста.

Нардеп Копитін, який знаходився на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки. Також, за даними видання, у потерпілого попередньо діагностували перелом хребта.

Водій також отримав важкі травми. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом хребта поперекового відділу. Обох чоловіків госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2.

UPD: На сторінці нардепа в Фейсбуці написали: "На жаль, інформація про аварію на трасі підтвердилася. Зараз Ігор Копитін та його водій у важкому стані, вони дійсно отримали серйозні травми. Всі подробиці — пізніше. Всім, хто хвилювався, — вдячність".

Ігор Копитін — що про нього відомо

Ігор Копитін народився у 1981, у м. Легніца (Польща). Український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання. Одружений, виховує двох дітей.

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 р. На час виборів: директор ТОВ "Автомодерн", безпартійний. Проживав в м. Миколаїв.

Згідно з даними з Вікіпедії, Копитін член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації. Член Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Нардеп Ігор Копитін

Від початку повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ. Спільно із фондом Ukrainian Freedom, передає дрони підрозділам Державної прикордонної служби України та співпрацює з Департаментом військової розвідки СБУ.

Згідно з даними руху "Чесно", наприкінці 2022 року Копитін проголосував за містобудівну реформу (№5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

Безпосередньо працював над визволенням із російського полону 215 українських воїнів, серед яких були Азовці, морпіхи та іноземні добровольці, засуджені терористами до страти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Волині в ДТП загинули двоє 18-річних хлопців. Юнаки на швидкості влетіли в дерево.