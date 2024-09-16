Вантажівка рознесла легкове авто: смертельна ДТП сталась на Львівщині (фото)

Загинула одна людина та двоє постраждало

Фатальна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася 16 вересня на Львівщині. Близько полудня на трасі "Київ-Чоп" зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль.

Внаслідок зіткнення загинула одна людина, ще двоє потрапили до лікарні. Як повідомили в поліції Львівської області, інцидент трапився у селі Нагірне Стрийського району.

За інформацією правоохоронців, не розминулися вантажівка Volvo та легковик Volkswagen Touareg. Легковиком керував 42-річний чоловік з Вінницької області. За кермом вантажівки перебував 35-річний водій зі Львівщини.

Село Нагірне на мапі

Внаслідок зіткнення на місці загинув пасажир Volkswagen — 35-річний чоловік з Вінницької області. Ще дві пасажирки цього ж авто отримали травми. Обох жінок, також з Вінниччини, доправили до лікарні.

Поліція розпочала розслідування аварії. Відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України про порушення правил дорожнього руху. Винуватцю може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.Також його можуть позбавити водійських прав на строк до трьох років.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. Правоохоронці оглядають місце аварії, опитують свідків та збирають інші докази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що автобус з військовими розбився у серйозній ДТП під Львовом. Внаслідок зіткнення автобуса та фури загинув один військовий та ще десять постраждали.