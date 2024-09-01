Тушки тварин і вереск на всю вулицю: у Кривому Розі в ДТП потрапила вантажівка з поросятами (фото, відео)

Тварини, що вижили, ходять вулицею або верещать у вантажівці

У Кривому Розі, попередньо в центрально-міському районі міста, перевернулася фура з понад сотнею поросят. Інцидент стався у недільний день, 1 вересня.

Про це повідомляє місцевий паблік в Telegram "Свої. Кривий Ріг". За попередньою інформацією керманич вантажівки не впорався з керуванням.

"Фура з поросятами перевернулася на вул. Кобилянського. Тварини, що вижили, ходять вулицею або верещать у вантажівці. На узбіччі лежать тіла померлих свиней. Жахіття", — написали у пабліку.

Як повідомляє видання "Кривий ріг", вантажівка рухалась по вул. Кобилянського в Кривому Розі в бік Змички, водій не впорався з керуванням, транспортний засіб перекинувся.

"В ДТП водій травмувався, його госпіталізовано. Серед поросят є загиблі та поранені, але й такі що розбіглись обабіч…", — пише видання.

Багато поросят вижили в ДТП

Частина загинула або отримала травми

Серед поросят чимало поранених, є й такі, що опинилися в полоні перевернутої фури і не можуть вибратися на волю. Тварини налякані та не перестають кричати. Як повідомляє паблік "Свої. Кривий Ріг", представники перевізника виїхали з Дніпрі, аби забрати тварин. Доки вони не приїхали, небайдужі криворіжці як можуть допомагають поросятам — принесли водички та намагаються звільнити тварин, які знаходяться всередині фури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі в ДТП потрапив самокатник: кілька разів перевернувся у польоті.