Тушки тварин і вереск на всю вулицю: у Кривому Розі в ДТП потрапила вантажівка з поросятами (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1454
Тварини, що вижили, ходять вулицею або верещать у вантажівці
У Кривому Розі, попередньо в центрально-міському районі міста, перевернулася фура з понад сотнею поросят. Інцидент стався у недільний день, 1 вересня.
Про це повідомляє місцевий паблік в Telegram "Свої. Кривий Ріг". За попередньою інформацією керманич вантажівки не впорався з керуванням.
"Фура з поросятами перевернулася на вул. Кобилянського. Тварини, що вижили, ходять вулицею або верещать у вантажівці. На узбіччі лежать тіла померлих свиней. Жахіття", — написали у пабліку.
Як повідомляє видання "Кривий ріг", вантажівка рухалась по вул. Кобилянського в Кривому Розі в бік Змички, водій не впорався з керуванням, транспортний засіб перекинувся.
"В ДТП водій травмувався, його госпіталізовано. Серед поросят є загиблі та поранені, але й такі що розбіглись обабіч…", — пише видання.
Серед поросят чимало поранених, є й такі, що опинилися в полоні перевернутої фури і не можуть вибратися на волю. Тварини налякані та не перестають кричати. Як повідомляє паблік "Свої. Кривий Ріг", представники перевізника виїхали з Дніпрі, аби забрати тварин. Доки вони не приїхали, небайдужі криворіжці як можуть допомагають поросятам — принесли водички та намагаються звільнити тварин, які знаходяться всередині фури.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі в ДТП потрапив самокатник: кілька разів перевернувся у польоті.