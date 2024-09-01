Зґвалтування 12-річного підлітка: з поліцейськими вже розбираються і це тільки початок, нові подробиці

Справу спочатку кваліфікували як хуліганство, а не кримінальний злочин

Правоохоронці почали розслідування за фактом знущання над малолітнім хлопчиком у Полтавській області. Там на початку літа троє підлітків побили та зґвалтували палицею 12-річного хлопця.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальні дії стосовно малолітнього хлопчика.

Там зазначили, що наразі правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах. Окрім цього, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Наразі 4 особи відсторонені від виконання службових обовʼязків. Органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України).

Нагадаємо, у Котельві Полтавської області троє підлітків побили та зґвалтували палицею 12-річного хлопця. Але цей злочин не розслідувався правоохоронцями у межах кримінального провадження, тому двоє фігурантів отримали лише 850 грн штрафу. За даними правоохоронців, саме насильство відбулось на початку літа, але відомо про це стало лише 5 серпня.

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