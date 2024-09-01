Изнасилование 12-летнего подростка: с полицейскими уже разбираются и это только начало, новые подробности

Дело сначала квалифицировали как хулиганство, а не уголовное преступление

Правоохранители начали расследование по факту издевательства над малолетним мальчиком в Полтавской области. Там в начале лета трое подростков избили и изнасиловали палкой 12-летнего парня.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины три человека, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика.

Там отметили, что правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях. Кроме этого, прокуратура инициировала проведение служебного расследования относительно действий сотрудников полиции, которые не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего.

В настоящее время 4 человека отстранены от исполнения служебных обязанностей. Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Напомним, в Котельве Полтавской области трое подростков избили и изнасиловали палкой 12-летнего парня. Но это преступление не расследовалось правоохранителями в рамках уголовного производства, поэтому двое фигурантов получили всего 850 грн штрафа. По данным правоохранителей, само насилие произошло в начале лета, но известно об этом стало только 5 августа.

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