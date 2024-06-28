Під Києвом батько зарізав доньку та ледь не вбив сина: чоловік почув вирок

Вирішив позбавити життя себе та дітей

На Київщині суд виніс вирок чоловіку, який жорстоко вбив 16-річну доньку та ледь не отруїв 12-річного сина. Мотивом злочину стали ревнощі до дружини.

Про це повідомляє поліція Київської області. Моторошний інцидент стався у травні 2023 року в Обухівському районі.

Правоохоронці зазначають, що прибувши на місце події, відчули різкий запах газу. На кухні побачили бездиханне тіло 16-річної дівчинки та пораненого 43-річного господаря будинку, який практично не дихав. А у підвалі ховався 12-річний переляканий хлопчик, який і викликав поліцію.

Як з'ясувало слідство, вбивство чоловік скоїв на фоні ревнощів до дружини — ревнивець вирішив позбавити життя себе та дітей.

Будинок, в якому сталася трагедія

Напередодні ввечері батько відкрив газові конфорки та зламав ручку вхідних дверей, аби унеможливити вихід дітей з будинку. Донька намагалась завадити трагедії та залишити будинок, але чоловік почав бити дівчинку кулаками, після чого наніс смертельне ножове поранення.

Моторошна картина на місці злочину

"Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство малолітнього сина (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ККУ)", — йдеться у повідомленні.

На місці події

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві почув вирок чоловік, який жорстоко вбив свого товариша. Під час раптової сварки він схопив зі столу ніж і завдав знайомому численні ножові поранення у голову, шию та груди.