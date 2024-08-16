Школярку ґвалтували сотні чоловіків: у Казахстані дівчину тримали у рабстві однокласники

Погрожували вбивством, якщо дівчина не виконуватиме вказівки

У Казахстані, у місті Кизилорда, 16-річну дівчину понад пів року тримали у сексуальному рабстві однокласники. За цей час вона могла зазнати насилля від понад тисячі чоловіків.

Про це розповідає російське видання "Медуза". Все почалося ще у січні, коли однокласники жертви почали шантажувати дівчину тим, що опублікують відео на якому вона оголена (дівчина перевдягалася у нетверезому стані і хтось зняв процес на відео).

"Як ми пізніше з'ясували, у цьому брали участь як мінімум три особи: однокласниця, однокласник та родич одного з них. Вони зняли відео, на якому наша дівчинка була оголеною, та почали її шантажувати. Спочатку вимагали гроші, а у січні відібрали телефон та зареєстрували її на сайті для занять проституцією. Її змушували надавати секс-послуги та віддавати гроші. За ці пів року моєю дівчинкою скористалося близько 1000 чоловіків", — розповіла мати дівчини.

За її словами, однокласники погрожували вбивством, якщо дівчина не виконуватиме вказівки.

"Погрожували розправитись і зі мною. Слова підкріплювали тортурами. Вона дуже боялася і тому терпіла", – каже мати постраждалої.

Жінка зверталася до батьків однокласників, шкільної адміністрації та дільничного. Але педагоги та поліцейський у тому, що відбувається, звинувачували не агресорів, а жертву.

"Спочатку вона просто кудись йшла вечорами. Потім перестала ночувати вдома. Стала нервовою, дратівливою і не реагувала на мої заборони. Я хотіла написати заяву. Але в школі говорили, що не треба здіймати галасу – вона підліток, живе з подругою", — розповідає мати.

У школі жінці нібито заявили про те, що якщо вона здійматиме галас, то у підсумку її позбавлять батьківських прав, а доньку відправлять до інтернату для неблагополучних дітей. Дільничний говорив те саме і замість того, щоб допомогти розібратися у ситуації та з’ясувати, що відбувається з дівчинкою і чи не потрапила вона у халепу, вони просто вилаяли мати.

"Засновниця фонду "Не Молчи" Дінара Смаїлова розповіла, що сексуальна експлуатація дівчинки відбувалася у квартирі одного з підозрюваних, а також у різних готелях та саунах. Клієнти сплачували секс-послуги через мобільні переклади. Потім дівчинка переказувала всі отримані кошти зловмисникам. Таким чином, експлуататори отримували мільйони, що підтверджується історією банківських переказів.

Про те, що 16-річна дочка систематично зазнавала шантажу та насильства, батьки дізналися лише на початку серпня.

"6 серпня вона прийшла додому і все розповіла мені. Брудна, схудла, вся в синцях. Сліди насильства були очевидні. Того ж дня я звернулася до поліції, але моїй доньці не надали жодної допомоги. Навіть аналізів не взяли. Я сама повезла дочку по лікарям, зробила все платно. Потім її госпіталізували до відділення травматології. З'ясувалося, що у неї струс мозку. Її били, морили голодом та катували", — розповідає мати потерпілої.

Мати постраждалої дівчини запевняє, що навіть після порушення кримінальної справи представники правоохоронних органів вимагали "не виносити сміття за межі міста" та припинити взаємодію зі ЗМІ та фондом "НеМолчи".

Постраждала назвала імена кривдників і їх взяли під домашній арешт. Батьків дівчинки обурив такий м'який захід, і вони подали апеляцію.

Згідно з останніми даними Кизилординський обласний суд змінив запобіжний захід для фігурантів справи: 14 серпня трьох підозрюваних (дві дівчини та один хлопець) помістили в ізолятор тимчасового тримання на 2 місяці. Один підозрюваний залишиться на домашньому арешті.

За словами правозахисниці Динари Смаілової це перша маленька перемога адвокатів у цій справі.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Кривому Розі затримали чоловіка за зґвалтування 12-річного хлопчика. Дитина прийшла до чоловіка по петрушку, а стала жертвою злочину.