Вбив полюбовницю та її семирічну доньку: в Росії розшукують ексвагнерівця, що повернувся з України

Чоловік вже був засуджений за вбивство дівчини у 2022 році

Черговий ексбоєць ПВК "Вагнер" підозрюється у вбивстві 27-річної дівчини та її 7-річної доньки. Інцидент стався у Пермському краї, в місті Чусовий. Нагадаємо, у Кіровській області РФ вагнерівець вже вдруге уникнув покарання за повторне вбивство.

Про вбивство у Чусовому повідомили в Слідчому комітеті Пермського краю. Зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"29 серпня 2024 року в одній із квартир у місті Чусовий Пермського краю виявлено тіла жінки 1996 року народження та її дочки 2017 року народження з ознаками насильницької смерті", — йдеться в повідомленні.

Тіла 27-річної Катерини та її 7-річної дочки були виявлені у квартирі на вулиці Матросова. Невдовзі встановили й особу підозрюваного у вбивстві: ним виявився її хлопець, 27-річний Артем Бучин.

Бучин воював на війні в Україні, але отримав мінно-уламкове поранення правої ноги і після лікування поїхав у відпустку до рідного міста. Нині він оголошений у розшук.

Бучина оголошено у розшук

За словами знайомих сім'ї, вбита жінка була співмешканкою Бучина, дівчинка була йому не рідною донькою. У пари також була спільна дитина: за непідтвердженими даними, підозрюваний міг забрати маленького сина із собою, а сам злочин було скоєно ще 28 серпня.

Вбита дівчина з донькою та підозрюваний у вбивстві

Повідомляється, що Бучин і раніше мав неабиякі проблеми із законом. Він був судимий за несплату аліментів, грабіж із застосуванням насильства, а також вбивство.

У 2022 році Артем Бучин убив молоду медсестру, 23-річну Тетяну Рекутіну. Відомо, що вона поїхала на таксі з бару і зникла, пошуковий загін знайшов її тіло через два дні. За словами чоловіка, на злочин він пішов, бо його "перемкнуло".

Після вбивства Бучин навіть намагався накласти на себе руки, але невдало. Експертиза визнала його осудним. У лютому 2023 року Бучина засудили до 20 років колонії, проте чоловік просидів недовго — уклав контракт із ПВК і вирушив на війну в Україні.

У 2024 році Бучин повернувся з війни у відпустку і мав перебувати в Чусовому з 13 серпня по 12 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у РФ вже засуджений за вбивство зек-вагнерівець знову скоїв злочин і хотів сховатися на фронті.