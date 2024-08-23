Від авто залишилась лише половина: масштабна ДТП в Києві (відео)

У Києві сталась аварія за участі кількох авто

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Леся Курбаса у Києві. Масштабне зіткнення призвело до серйозних пошкоджень автомобілів та спричинило значні затори у районі аварії.

Очевидці повідомляють про серйозні наслідки: одне з транспортних засобів постраждало настільки, що від нього залишилася лише половина. Інформацію про інцидент підтвердила Патрульна поліція Києва, закликавши водіїв враховувати ускладнення руху при плануванні своїх маршрутів.

Деталі аварії

Зіткнення сталося в напрямку вулиці Гната Юри. За попередніми даними, у ДТП брали участь кілька транспортних засобів. Найбільше постраждав один з автомобілів, який внаслідок удару втратив майже половину своєї конструкції. Відео з місця події швидко поширилося мережею.

Через аварію на проспекті Леся Курбаса утворився значний затор. Правоохоронці працюють на місці події, регулюючи рух та забезпечуючи безпеку учасників дорожнього руху. На момент надходження перших повідомлень про аварію інформація про стан постраждалих була відсутня.

Також раніше "Телеграф" писав про ДТП на Одещині. Там жінку з потрощеного "Москвича" довелось вирізати рятувальникам.