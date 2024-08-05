Під Києвом неадекватний водій вчинив серйозне ДТП і пошкодив поліцейське авто: фото

Чоловік поводився агресивно та нецензурно виражався

Днями на 23-му кілометрі автодороги Київ – Чоп сталася масштабна ДТП за участю трьох транспортних засобів. Попередньо винуватцем аварії став водій автомобіля Geely Emgrand.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області. Водій не дотримався безпечної швидкості, дистанції та вчинив зіткнення з автомобілем Mazda 2.

В результаті зіткнення останній виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним транспортним засобом МAN. На щастя, ніхто не постраждав.

Прибувши на місце події, патрульні виявили у водія Geely Emgrand явні ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі та почав чинити активний опір правоохоронцям.

Аварія на трасі Київ – Чоп

"Поліцейські запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп‘яніння у лікаря нарколога. Однак водій почав поводитись агресивно, нецензурно виражатись у бік працівників поліції. На неодноразові зауваження патрульних припинити правопорушення громадянин не реагував. Патрульні затримали водія та застосували кайданки", — зазначають у поліції.

Водій Geely Emgrand мав ознаки наркотичного сп’яніння

Прямуючи до медзакладу у службовому автомобілі, чоловік продовжував поводитись зухвало та висловлюватись нецензурною лайкою. Прибувши на місце, затриманий, скориставшись кайданками, які були застебнуті за спиною, почав завдавати ушкоджень службовому автомобілю поліції. В результаті його дій були пошкоджені задні та передні двері з лівого боку поліцейського авто.

Пошкодження службового автомобіля

Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп‘яніння у лікаря-нарколога.

"Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння або відмова), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП та склали протокол затримання. Авто евакуювали на арештмайданчик", — підкреслюють правоохоронці.

На винуватця ДТП склали чотири протоколи

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві п’яна автоледі тікала від патрульних. Гонитва закінчилася несподівано.