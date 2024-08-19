Жінку з потрощеного "Москвича" довелось вирізати рятувальникам: деталі ДТП на Одещині

Жінку вирізали з металевих конструкцій "Москвича"

На перехресті Тираспольського шосе та вулиці Нескучної в Одесі сталася серйозна аварія за участю легковика "Москвич" та вантажівки Renault MAGNUM. Зіткнення виявилося настільки сильним, що пасажирку легкового авто довелося деблокувати з понівеченого салону.

Жінка 1979 року народження опинилася у пастці металевих конструкцій, які її затиснули. За інформацією ГУ ДСНС України в Одеській області, для визволення постраждалої знадобилося спеціальне рятувальне обладнання.

Після вивільнення з понівеченого "Москвича" жінку одразу передали медикам швидкої допомоги. Точний стан її здоров'я наразі не повідомляється.

Обставини, що призвели до зіткнення легковика з вантажівкою, наразі з'ясовуються. Правоохоронні органи проводять розслідування для встановлення винних у цій дорожньо-транспортній пригоді.

Нагадаємо, що найчастішими причинами ДТП на перехрестях є недотримання правил проїзду, зокрема ігнорування дорожніх знаків, а також перевищення допустимої швидкості. Нерідко причинами аварій у місцях, де перетинаються дві або більше доріг, також є обмеження видимості на таких ділянках.

Раніше "Телеграф" писав, що на Хмельниччині сталась резонансна ДТП, у якій загинула вчителька та дитина. Вони могли стати жертвами через порушення у будівництві острівця безпеки.