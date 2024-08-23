От авто осталась только половина: масштабное ДТП в Киеве (видео)

В Киеве произошла авария с участием нескольких авто

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Леся Курбаса в Киеве. Масштабное столкновение привело к серьезным повреждениям автомобилей и повлекло значительные пробки в районе аварии.

Очевидцы сообщают о серьезных последствиях: одно из транспортных средств пострадало настолько, что от него осталась только половина. Информацию об инциденте подтвердила Патрульная полиция Киева, призвав водителей учитывать усложнение движения при планировании своих маршрутов.

Детали аварии

Столкновение произошло в направлении улицы Гната Юры. По предварительным данным, в ДТП участвовало несколько транспортных средств. Больше всего пострадал один из автомобилей, который в результате удара потерял почти половину своей конструкции. Видео с места происшествия быстро распространилось по сети.

Из-за аварии на проспекте Леся Курбаса образовалась значительная пробка. Правоохранители работают на месте происшествия, регулируя движение и обеспечивая безопасность участников дорожного движения. На момент поступления первых сообщений об аварии информация о состоянии пострадавших отсутствовала.

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