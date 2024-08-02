На Львівщині через п’яного водія загинула 16-річна дівчина (фото)

У ДТП загинула одинадцятикласниця

У ніч на 1 серпня в місті Мостиська Яворівського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. 23-річний водій автомобіля Kia Sportage, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та врізався в електроопору.

Внаслідок зіткнення 16-річна пасажирка загинула на місці події. Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Львівській області.

Подробиці ДТП

Винуватець аварії отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Після надання медичної допомоги його затримали правоохоронці. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Водію загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Загибла дівчина — Роксолана Панило, учениця 11 класу ОЗ "Твіржанський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО". Освітянська спільнота Мостиської ТГ висловила глибокі співчуття родині загиблої. Роксолану згадують як веселу, життєрадісну, талановиту та творчу особистість. Її передчасна смерть стала великою втратою для всіх, хто її знав.

Раніше "Телеграф" також писав про ДТП під Києвом. Водій "Mercedes" збив на смерть пішохода.