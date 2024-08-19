П’яний священник на КАМАЗі врізався у стовп і побив поліцейську: деталі ДТП (фото)

Пристрій "Драгер" показав 1,94 проміле

На Чернівеччині сталася ДТП за участі священнослужителя. Він, бувши п’яним за кермом, врізався на КАМАЗі у стовп.

Та на цьому його пригоди не закінчились. Про випадок розповіли у поліції Чернівецької області.

Пригоди священника на Чернівеччині

Священник, перебуваючи в нетверезому стані, сів за кермо бензовоза і, не впоравшись з керуванням, зіштовхнувся з дорожнім стовпом. Сталось це у селі Мольниця, що на Чернівеччині. Після скоєння ДТП священник втік з місця пригоди. Та його оперативно знайшли і затримали. Під час спілкування з порушником вони помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер підтвердив ці думки, показавши результат 1,94 проміле. Це майже у 10 разів більше за норму.

Під час затримання водій поводив себе агресивно. Також він намагався чинити опір працівниці патрульної поліції — хотів відібрати її зброю та побив. Поліцейську забрали до лікарні. Водія-порушника затримали відповідно до статті 208.

Раніше "Телеграф" також писав, що у ДТП у Хмельницькому загинуло подружжя. Молода жінка була вагітна.