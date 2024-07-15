У ДТП в Києві 14 липня постраждав керівник детективів БЕБ: що відомо

Справою буде займатися Державне бюро розслідувань

В Києві у масштабній дорожньо-транспортній пригоді 14 липня, коли одному з постраждалих відірвало ноги, постраждав також керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук. Його ушпиталили з травмою голови після зіткнення автомобілів.

Про це пише видання hromadske з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. За даними джерел, один з учасників ДТП – саме Ткачук, який перебував за кермом автомобіля Toyota, що в'їхав в інші два автомобілі.

"Попередньо встановлено, що між автомобілями "Dodge" та "ВАЗ" трапилося ДТП. Коли водії та пасажири автівок вийшли з автомобілів та знаходились біля місця ДТП, в стоячий автомобіль "Dodge" в'їхало авто "Toyota". У результаті зіткнення пасажирка автомобіля "Dodge" та водій автомобіля "Toyota" отримали травми", – прокоментували інформацію у Національній поліції Києва.

Як пише видання "Українська правда" із посиланням на джерело серед правоохоронців, Ткачук, скоріше за все, був тверезий – він вдало пройшов перевірку на приборі "Драгер" та цілком добровільно здав зразки на дослідження. Справою буде займатися Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Броварському районі Київської області сталася смертельна аварія. Водійка авто марки Volkswagen збила пішохода.

Також "Телеграф" писав, що на Софіївській Борщагівці сталася моторошна ДТП — авто врізалося у відбійник, і той пройшов наскрізь. На кадрах, які публікують із місця аварії, видно, що відбійник увійшов під капот автомобіля марки Honda, пройшов через салон між водійським та пасажирським сидіннями, і вийшов у заднє скло.