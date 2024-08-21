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Mitsubishi влетів у вантажівку і вщент розбився: смертельна ДТП на трасі біля Дніпра (фото, відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 21 серпня 2024, 11:05

Загинули чоловік та жінка

На трасі Дніпро-Київ сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей. Аварія відбулася вранці середи, 21 серпня, неподалік селища Могилів.

Легковий автомобіль Mitsubishi на повній швидкості зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого пасажири легковика загинули на місці. Інцидент спричинив серйозні ускладнення руху на даній ділянці траси. Про це пише Інформатор з місця події.

Попередньо відомо, що водій Mitsubishi прямував з Дніпра. Намагавшись обігнати фуру, він виїхав на зустрічну смугу, перетнувши суцільну лінію. На жаль, керування автомобілем було втрачено, і машина зіткнулася з великовантажним транспортом. Удар був настільки сильним, що легковик розбився вщент, а його водій та пасажирка загинули. Водій вантажівки, на щастя, залишився неушкодженим.

Рух на місці події зараз контролюється поліцією, а на місці працюють рятувальники та медики. Очікується прибуття слідчо-оперативної групи для проведення детального розслідування обставин аварії. Водіям рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

ДТП Дніпро
ДТП Могилів
ДТП біля Дніпра 21 серпня

Раніше "Телеграф" писав про іншу ДТП в Дніпрі. На перетині вулиці Незалежності та проспекту Олександра Поля мотоцикліст пролетів кілька метрів в повітрі.

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#ДТП #Транспорт #Авто