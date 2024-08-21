Mitsubishi влетів у вантажівку і вщент розбився: смертельна ДТП на трасі біля Дніпра (фото, відео)

Загинули чоловік та жінка

На трасі Дніпро-Київ сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей. Аварія відбулася вранці середи, 21 серпня, неподалік селища Могилів.

Легковий автомобіль Mitsubishi на повній швидкості зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого пасажири легковика загинули на місці. Інцидент спричинив серйозні ускладнення руху на даній ділянці траси. Про це пише Інформатор з місця події.

Попередньо відомо, що водій Mitsubishi прямував з Дніпра. Намагавшись обігнати фуру, він виїхав на зустрічну смугу, перетнувши суцільну лінію. На жаль, керування автомобілем було втрачено, і машина зіткнулася з великовантажним транспортом. Удар був настільки сильним, що легковик розбився вщент, а його водій та пасажирка загинули. Водій вантажівки, на щастя, залишився неушкодженим.

Рух на місці події зараз контролюється поліцією, а на місці працюють рятувальники та медики. Очікується прибуття слідчо-оперативної групи для проведення детального розслідування обставин аварії. Водіям рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Раніше "Телеграф" писав про іншу ДТП в Дніпрі. На перетині вулиці Незалежності та проспекту Олександра Поля мотоцикліст пролетів кілька метрів в повітрі.