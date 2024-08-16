Жінку застрелили на очах у дітей: нові подробиці стрілянини на Тернопільщині (фото, відео)

Всі деталі інциденту ще встановлюють

З'явилися нові подробиці стрілянини в селі Доброводи Тернопільської області. У четвер, 15 серпня, чоловік у військові формі відкрив вогонь з автомата.

Як пише "Файне місто" з посиланням на слова очевидців, того дня в Доброводах відзначали день села. Люди з дітьми знаходилися біля атракціонів, які встановили місцеві підприємці поблизу місцевого клубу.

"Почули постріли. Один чоловік (якого пізніше поранили) сказав, що хтось певно жартує, і пішов подивитися. Потім хтось звалив її (родичку. – Ред.) на землю зі словами "тікай, хтось стріляє". Почалася паніка, люди хватали дітей і тікали. Вона бігла в бік цвинтаря. По дорозі зустріла жінку (яка потім загинула). Вона верталася додому з дочкою. Військовий також йшов в напрямку цвинтаря і стріляв по всіх. Хтось казав, що він мав два магазини патронів", — розповіла односельчанка постраждалих, родичка якої у той день була на місці події.

За словами жінки, стрільця зупинили двоє чоловіків. З місця стрілянини він встиг пройти майже 2 кілометри.

"Загинула жінка, мама двох дітей, вдова. Вона верталась з дітьми додому – Мальшевська Марія, була першою жертвою. Її застрелили на очах в дітей. Інша жінка була Зремяк Ольга", – сказала жителька села.

В результаті стрілянини смертельні поранення дістали 2 жінки. Одна була пенсіонерко, інша — віком близько 40 років, у неї залишилися 2 дитини. Після стрілянини ще трьох поранених доправили до лікарень.

"У наш заклад доставили двох пацієнтів, їх вчора прооперували. Одна жінка перебуває у важкому стані у відділенні реанімації. Інший пацієнт у середньому стані важкості в ортопедичному відділенні. Їм надають медичну допомогу відповідно до патологій", — розповів "Суспільному" заступник медичного директора з хірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні Віктор Запорожець.

За даними поліції Тернопільської області чоловіка, причетного до скоєння злочину, затримали. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Проти зловмисника порушили досудове розслідування ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в елітному ЖК Києва військовий вчинив стрілянину. Як пізніше з’ясувалося, між ним та співробітником охорони ЖК виник конфлікт.