У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих: один потерпілий потрапив до лікарні (фото)

Правопорушнику загрожує до 7 років тюрми

У Києві на ринку в Оболонському районі чоловік влаштував стрілянину. Правоохоронці затримали зловмисника.

Про це повідомляє поліція Києва. Як виявилося, чоловік був нетверезий.

Спочатку правопорушник штовхнув перехожу, потім за неї почали заступатись її знайомі. Під час конфлікту чоловік дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли. Один з яких влучив 53-річному жителю столиці у груди.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні. А зловмисника затримали й вилучили у нього зброю.

Чоловік тричі вистрілив

"Постраждалого госпіталізували до лікарні, а порушника – місцевого мешканця 1989 року народження, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи", — йдеться у повідомленні.

Стріляні гільзи

Поліціянти повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік в стані алкогольного сп'яніння напав на іншого пасажира столичного метро. Нападник завдав удару ножем у живіт потерпілому.