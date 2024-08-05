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У Києві військовий влаштував стрілянину в елітному ЖК: подробиці інциденту (відео)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Конфлікт між військовослужбовцем та охоронцем
Конфлікт між військовослужбовцем та охоронцем. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік намагався втекти від поліції

Днями жителів столиці стурбували звуки пострілів, що лунали на Печерську в елітному житловому комплексі. Конфлікт виник між військовослужбовцем та співробітником охорони ЖК.

У мережі з'явилися відео, де чоловік у військовій формі, який рухався на милицях, дістав пістолет і почав погрожувати охоронцю. Ситуація різко загострилася, коли чоловік здійснив постріл у повітря.

Подія сталася у ЖК "Бульвар Фонтанів" на вулиці Йоанна Павла ІІ, що розташований неподалік від станції метро "Звіринецька". Цей комплекс із закритою територією та підвищеною безпекою.

За однією із версією, чоловік, що стріляв, проживає у цьому ЖК. Він нещодавно отримав поранення на фронті. Розповідають, що після приїзду патрульних, чоловік почав тікати на авто, не зупиняючись на заклики з гучномовців.

За іншою версією, що на кадрах тільки частину інциденту. Відеозапис демонструє ескалацію конфлікту між двома чоловіками. Один з них, рухаючись на милицях, раптово дістав пістолет і спробував зненацька захопити іншого. "Жертва" спробувала протистояти, а "нападник" вистрілив у повітря.

Ще на одному відео видно, як темно-зелений позашляховик з розпізнавальними знаками ЗСУ рухається на великій швидкості. За ним слідкують три поліцейські автомобілі з увімкненими спецсигналами.

У ЗМІ повідомляють, що конфлікт дійсно виник між охоронцем ЖК та військовим, який перебуває в Києві на лікуванні. Про це Суспільному розповіла помічник чергового Катерина Шостак із Печерського управління поліції.

За її словами, поліція затримала чоловіка та вилучила в нього пістолет, який виявився не бойовим, а стартовим.

"Охоронець, на якого він напав, відмовився від написання заяви, оскільки вони давно знайомі. Сказав, що йому шкода військового", — повідомила Шостак.

Вона додала, що охоронець не отримав ніяких тілесних ушкоджень, а затриманого військовослужбовця передали на поруки військової частини.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві невідомий розпочав стрілянину на Русанівці. Він вистрелив у чоловіка та втік.

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#Новини Києва #Військовослужбовець #Стрілянина в Києві #ЖК Бульвар Фонтанів