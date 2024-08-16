Женщину застрелили на глазах у детей: новые подробности стрельбы на Тернопольщине (фото, видео)

Все детали инцидента еще устанавливают

Появились новые подробности стрельбы в селе Доброводы Тернопольской области. В четверг, 15 августа, мужчина в военной форме открыл огонь из автомата.

Как пишет "Файне місто" со ссылкой на слова очевидцев, в тот день в Доброводах отмечали день села. Люди с детьми находились возле аттракционов, установленных местными предпринимателями вблизи местного клуба.

"Услышали выстрелы. Один чмужчина (которого позже ранили) сказал, что кто-то вероятно шутит, и пошел посмотреть. Затем кто-то свалил ее (родственницу. – Ред.) на землю со словами "беги, кто-то стреляет". Началась паника, люди хватали детей и бежали. Она бежала в сторону кладбища. По дороге встретила женщину (которая потом погибла). Она возвращалась домой с дочерью. Военный также шел по направлению к кладбищу и стрелял по всем. Кто-то говорил, что у него было два магазина патронов", — рассказала односельчанка пострадавших, родственница которой в тот день была на месте происшествия.

По словам женщины, стрелка остановили двое мужчин. С места стрельбы он успел пройти почти 2 километра.

"Погибла женщина, мама двоих детей, вдова. Она возвращалась с детьми домой — Мальшевская Мария, была первой жертвой. Ее застрелили на глазах у детей. Другой женщиной была Зремяк Ольга", — сказала жительница села.

В результате стрельбы смертельные ранения получили 2 женщины. Одна была пенсионеркой, другая — в возрасте около 40 лет, у нее осталось 2 ребенка. После стрельбы еще троих раненых доставили в больницы.

"В наше учреждение доставили двух пациентов, их вчера прооперировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Другой пациент в среднем состоянии тяжести в ортопедическом отделении. Им оказывают медицинскую помощь в соответствии с патологиями", — рассказал "Общественному" заместитель медицинского директора по хирургии Тернопольской областной клинической больницы Виктор Запорожец.

По данным полиции Тернопольской области мужчину, причастного к совершению преступления, задержали. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Против злоумышленника начато досудебное расследование ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Материалы по подследственности будут направлены в Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном ЖК Киева военный устроил стрельбу. Как позже выяснилось, между ним и сотрудником охраны ЖК возник конфликт.