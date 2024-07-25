Житель Запоріжжя поставив на вуха всю область: влаштував "розбірки" зі стріляниною, є поранені (фото, відео)

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід

У Запоріжжі місцевий житель важко поранив з пістолета двох чоловіків. Інцидент стався на території однієї із баз відпочинку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області. Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло 23 липня о 03:30.

Як з'ясували правоохоронці, між відпочивальниками стався конфлікт, під час якого один із чоловіків декілька раз вистрілив із пістолета в бік своїх опонентів. Після цього правопорушник сів в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Потерпілих, 18 та 27 років, із вогнепальними пораненнями у тяжкому стані госпіталізували.

Для його затримання в місті та області ввели в дію спеціальну операцію "Перехват". Поліцейським вдалося по гарячих слідах розшукати зловмисника у середмісті Запоріжжя. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Його затримали.

Крім того, правоохоронці знайшли та вилучили автомобіль фігуранта, а також пістолет, який він закопав у лісосмузі. У квартирі затриманого під час обшуку вилучили понад 1200 капсулів набоїв, предмети, схожі на запчастини пістолета, паспорти на пістолети ТТ та ПМ, а також прилад для виготовлення набоїв.

Зазначається, що слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На цей час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами експертиз діям підозрюваного буде надано остаточну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Запоріжжі у під’їзді багатоповерхового будинку двоє чоловіків намагалися напасти на поліцейську. У неї силоміць намагалися відібрати рюкзак, після чого розпорошили в очі сльозогінний газ.