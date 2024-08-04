У Києві невідомий відкрив стрілянину? Подробиці від поліції (фото 18+)

Офіційної інформації про подію поки немає

У Києві вдень у неділю, 4 серпня, невідомий розпочав стрілянину на Русанівці у Києві. Він вистрелив у чоловіка та втік.

Нападника шукають, введений план перехоплення. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Реальний Київ".

UPD: У поліції спростували повідомлення про стрілянину на Русанівці. Насправді два чоловіки лише побились. Нікого не госпіталізували. Звук стрілянини переплутали з роботою генератора.

На Русанівці невідомий вистрелив у чоловіка

Про подію стало відомо вдень 4 серпня. Невідомий розпочав стрілянину та поранив чоловіка. Після цього він втік з місця злочину.

Постраждалому викликали "швидку". Його госпіталізували. Поки що невідомо про його стан та куди його поранили.

На місці події видно велику калюжу крові. Це можна побачити на фото, які поширили в місцевих телеграм-каналах.

Нападника шукають, для цього ввели план перехоплення. Як пише "Труха Київ", невідомий вистрілив у ногу перехожому. Поки що немає офіційної інформації про те, хто це міг бути та чому він відкрив стрілянину посеред білого дня.

Для довідки: Русанівка ― це перший штучний житловий масив у Києві. Він з заходу оточений річкою Дніпро, а з інших сторін ― Русанівським каналом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київській області молодик зарізав вітчима. Він його декілька разів вдарив у живіт та груди.