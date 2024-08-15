На Тернопільщині чоловік у формі влаштував стрілянину: є загиблі та поранені (фото)

Чоловіку загрожує від 10 до 15 років колонії або довічне ув’язнення

У селі Доброводи Тернопільської області чоловік, одягнений у військову форму, вчинив стрілянину на вулиці. Внаслідок події загинули двоє людей, а ще трьох з пораненнями доставлено до лікарні.

Про це повідомили у Нацполіції України. Наразі правоохоронці встановлюють усі подробиці події.

Перші повідомлення про стрілянину по людях з’явилися у місцевих Telegram-каналах приблизно о 16:55. За словами очевидців, серед яких не мало дітей, чоловік поряд із дитячим майданчиком відкрив стрілянину з автомата.

"Чоловік просто біг на маму з автоматом і почав стріляти. Вона включила задню передачу в авто і таким чином втекла від нього", — пишуть у мережі.

У Нацполіції додали, що повідомлення про збройний конфлікт у Доброводах надійшло на лінію 102 о 15:35. Після серії пострілів зловмисник втік з місця події. У регіоні було оголошено спеціальну поліцейську операцію із залученням спецпідрозділу КОРД та оперативно його затримали. Стрілком виявився 45-річний мешканець Житомирської області, знаряддя у нього вилучили.

У поліції підтвердили інформацію про двох загиблих людей, а ще троє постраждалих зараз перебувають у лікарні. Проти зловмисника порушили досудове розслідування ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в елітному ЖК Києва військовий вчинив стрілянину. Як пізніше з’ясувалося, між ним та співробітником охорони ЖК виник конфлікт.