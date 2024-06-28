Стрілянина по-сусідськи: на Одещині чоловіки доводили свою правоту зі зброєю в руках

Один з них отримав серйозне поранення

Стало відомо про чергову перестрілку в Одеській області. Раніше поліція затримала трьох чоловіків, які стріляли у центрі міста, а нещодавно 40-річний чоловік вирішив довести правоту за допомогою зброї, але сам постраждав.

Він стріляв у свого сусіда з травматичного пістолета, але промазав. Його сусід був більш вправним та поранив його з мисливської рушниці, про що повідомляє "Думська" з посиланням на власні джерела.

В Одеській області чоловіки влаштували стрілянину

У Тарутіно Одеської області посварились два сусіди ― 40-річний та 31-річний чоловіки. Наразі невідомо, що саме стало причиною сварки.

Свою правоту 40-річний чоловік вирішив довести силою, та пішов додому за травматичним пістолетом. Він повернувся на місце події та вистрілив у опонента. Чоловік зміг розв’язати стрілянину по-сусідськи, але не зміг влучити у суперника.

Опонент був більш вправним. Він вистрелив з мисливської рушниці та потрапив у ліве передпліччя.

Постраждалий отримав вогнепальне поранення. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії. Наразі відомо, що і травматичний пістолет, і мисливська рушниця були зареєстрованими.

"Телеграф" раніше повідомляв про жорстоке вбивство на Житомирщині через борщ. До жінки прийшли у гості чоловіки, яких вона пригощала стравою. Одному з них не сподобався борщ і він у нього плюнув. За це вона його вбила.