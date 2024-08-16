Школьницу насиловали сотни мужчин: в Казахстане девушку держали в рабстве одноклассники

Угрожали убийством, если девушка не будет следовать указаниям

В Казахстане, в городе Кызылорда, 16-летнюю девушку более полугода держали в сексуальном рабстве одноклассники. За это время ее могли подвергнуть насилию более тысячи мужчин.

Об этом рассказывает российское издание "Медуза". Все началось еще в январе, когда одноклассники жертвы начали шантажировать девушку тем, что опубликуют видео, на котором она обнажена (девушка переодевалась в нетрезвом состоянии и кто-то снял процесс на видео).

"Как мы позже выяснили, в этом принимали участие как минимум три человека: одноклассница, одноклассник и родственник одного из них. Они сняли видео, на котором наша девочка была обнажена, и начали ее шантажировать. Сначала требовали деньги, а в январе отобрали телефон и зарегистрировали ее на сайте для занятий проституцией. Ее заставляли предоставлять секс-услуги и деньги. За эти полгода моей девочкой воспользовалось около 1000 мужчин", — рассказала мать девушки.

По ее словам, одноклассники угрожали убийством, если девушка не будет следовать указаниям.

"Угрожали расправиться и со мной. Слова подкрепляли пытками. Она очень боялась и потому терпела", – говорит мать пострадавшей.

Женщина обращалась к родителям одноклассников, школьной администрации и участковому. Но педагоги и полицейский в происходящем обвиняли не агрессоров, а жертву.

"Сначала она просто куда-то уходила по вечерам. Потом перестала ночевать дома. Стала нервной, раздражительной и не реагировала на мои запреты. Я хотела написать заявление. Но в школе говорили, что не надо поднимать шум – она подросток, живет с подругой", — рассказывает мать.

В школе женщине якобы заявили о том, что если она будет поднимать шум, то в итоге ее лишат родительских прав, а дочь отправят в интернат для неблагополучных детей. Участковый говорил то же самое и вместо того, чтобы помочь разобраться в ситуации и выяснить, что происходит с девочкой и не попала ли она в беду, они просто обругали мать.

"Учредитель фонда "Не Молчи" Динара Смаилова рассказала, что сексуальная эксплуатация девочки происходила в квартире одного из подозреваемых, а также в разных отелях и саунах. Клиенты оплачивали секс-услуги через мобильные переводы. Затем девочка переводила все полученные средства злоумышленникам. Таким образом, эксплуататоры получали миллионы, что подтверждается историей банковских переводов.

О том, что 16-летняя дочь систематически подвергалась шантажу и насилию, родители узнали только в начале августа.

"6 августа она пришла домой и все рассказала мне. Грязная, похудевшая, вся в синяках. Следы насилия были очевидны. В тот же день я обратилась в полицию, но моей дочери не оказали никакой помощи. Даже анализов не взяли. Я сама повезла дочь по врачам, сделала все платно. Потом ее госпитализировали в отделение травматологии. Выяснилось, что у нее сотрясение мозга. Ее били, морили голодом и пытали", — рассказывает мать потерпевшей.

Мать пострадавшей девушки уверяет, что даже после возбуждения уголовного дела представители правоохранительных органов потребовали "не выносить сор за пределы города" и прекратить взаимодействие со СМИ и фондом "НеМолчи".

Пострадавшая назвала имена обидчиков и их взяли под домашний арест. Родителей девочки возмутило такое мягкое предварительное наказание, и они подали апелляцию.

Согласно последним данным Кызылординский областной суд изменил меру пресечения для фигурантов дела: 14 августа троих подозреваемых (две девушки и один парень) поместили в изолятор временного содержания на два месяца. Один из подозреваемых останется на домашнем аресте.

По словам правозащитницы Динары Смаиловой, это первая маленькая победа адвокатов по этому делу.

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