Заламав руки та поглумився: у Кривому Розі затримали чоловіка за зґвалтування хлопчика

Хлопчик прийшов за петрушкою

У Кривому Розі затримали 60-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Дитина прийшла до чоловіка по петрушку, а стала жертвою злочину.

Підозрюваного вже арештували на час слідства, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Деталі цієї справи дізналися журналісти видання "Свої. Кривий Ріг".

Подія сталася 8 липня. Жінка відправила свого сина до 60-річного чоловіка по петрушку.

Коли хлопчик прийшов, то підозрюваний запропонував йому випити вина. Той відмовився. Тоді чоловік закрив двері на замок, заламав руки дитині та поглумився над нею.

Хлопчик все розповів матері. Та одразу ж звернулась до правоохоронних органів.

Чоловіка затримали. 10 липня його відправили під арешт на час розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Знайомі чоловіка розповіли декілька жахаючих деталей про підозрюваного у зґвалтуванні. Він вже був засуджений за вбивство. За чутками, у нього також є саморобна зброя. В останні роки він часто випивав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Буковині чоловіка засудили за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дітей. Він поглумився над двома рідними дітьми та двома падчерками.