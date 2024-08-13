Почав чіплятися? На пляжі в Одесі голі чоловіки побилися з геєм (відео)

На одного чоловіка напало одразу кілька опонентів

Ну нудистському пляжі в Одесі сталася бійка. Двоє голих чоловіків загнали у воду свого напівголого опонента.

Про це повідомляють місцеві пабліки, оприлюднюючи відповідне відео. На кадрах можна побачити, як голий чоловік женеться за людиною у плавках, а за кілька секунд вони обмінюються ударами вже у воді.

Якоїсь миті до бійки приєдналися інші відвідувачі пляжу. Вони також нападали на чоловіка у плавках.

За словами автора поста, бійка нібито почалася через те, що гомосексуальний чоловік "виявляв інтерес до інших чоловіків". Жодного підтвердження цим словам поки що немає.

Відео — 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік убив товариша через ревнощі до знайомої. Приревнувавши, зловмисник кинувся з кулаками на товариша.

Також ми повідомляли про те, що у Дарницькому районі Києва сталася жорстока бійка між двома підлітками. Дівчата з особливою жорстокістю били один одного на очах своїх однолітків, які знімали все на камеру мобільного телефону.