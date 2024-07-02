Дві малолітні любительки російськомовної попси побили дитину у Львові: деталі та відео

Хлопчик молодший за агресивних дівчат

У Львові двоє агресивних дівчаток-підлітків побили хлопчика, який значно молодший за них. Школярки до того ж є любительками пісень російською мовою.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк. Він опублікував відео побиття дитини, все сталося на дитячому майданчику.

"Якийсь треш у Львові. Дві любительки "руских пєсєн" побили хлопчика на дитячому майданчику на Левандівці. Відео ці неадекватки ще й опублікували на своєму тг-каналі. Там, до речі, купа русскоміровського музичного шлаку", — підписав він кадри.

На відео, опублікованому Андріюком, одна з дівиць підзиває хлопчика, той підходить і вона каже "не дай Боже, ти ще раз щось скажеш", на що хлопчик (який значно нижчий за дівчаток) каже "вибачте будь ласка". Але підлітки не вгамовуються й одна з них починає вимагати, щоб дитина стала на коліна.

Хлопчик відмовляється і одна з дівчат б’є його по обличчю. Вона продовжує бити дитину і за кадром чути, як інша дівчинка (мабуть, її подруга) каже "не бий його", але агресивна дівчина не зупиняється, чути плач хлопчика. Чи била дитину одна з дівиць, чи обидві — незрозуміло.

Зрештою, в ситуацію втручається дорослий чоловік. Він заборонив бити хлопчика, у відповідь зачинниця бійки заявила, що він нібито образив їх.

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