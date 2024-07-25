Чоловік у формі побив дівчину, яка заступилась за кондукторку: деталі скандалу в Одесі (відео)

Сміливій дівчині добряче перепало

В одному з одеських тролейбусів чоловік у мілітарі формі ображав кондукторку, яка нібито принизила його супутницю. За жінку заступилась смілива дівчина, і за це чоловік її побив на очах у інших пасажирів.

Конфлікт потрапив на відео, яке поширив телеграм-канал "Одеса Info". Починається воно з того, що чоловік та дівчина кричать одне на одного.

Чоловік заявляє, нібито кондукторка грубо послала його супутницю. Дівчина зазначила, що це не привід піднімати руку на жінку. Після цього вони починають скандалити.

Дівчина просить когось з пасажирів викликати поліцію. Через це чоловік розізлився ще більше. Він сказав дівчині, що йому не подобається, як вона з ним говорить, а потім запросив її вийти на вулицю нібито почекати поліцію.

Коли пасажирка вийшла з тролейбуса, чоловік на неї накинувся. Чоловік штурхав її та брав за волосся. Дівчина намагалась захиститись.

Згодом стало відомо, що чоловік був нетверезим. Він не військовий, а працює в охоронній фірмі "Самсон", нібито за чоловіком приїжджали у відділення поліції його товариші та хотіли викрасти. Керівництво фірми нібито хотіло розв’язати питання грошима. Нібито були погрози розправою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі чоловіки влаштували бійку на меморіалі полеглим захисникам. Декілька прапорів були пошкоджені.