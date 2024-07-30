У Києві дівчатка-підлітки влаштували жорстоку бійку посеред вулиці (відео 18+)

Підліткова агресія іноді переходить усі межі

У Дарницькому районі Києва сталася жорстока бійка між двома підлітками. Дівчата з особливою жорстокістю били одна одну на очах у своїх однолітків, які знімали все на камеру мобільного телефону.

Інцидент стався неподалік станції метро "Харківська". Про це повідомили у соцмережі очевидці.

На кадрах, які були опубліковані в інтернеті, можна побачити двох дівчаток-підлітків, які б’ють одна одну посеред вулиці. Тих, хто б’ється, оточують однолітки, які знімають все на камери мобільних телефонів.

Дівчаток ніхто не намагається зупинити чи розняти, а підлітки жорстоко б’ють один одного ногами та руками.

Зрештою дівчатка встають із землі і розходяться у різні боки під схвальні вигуки своїх знайомих. Що спричинило бійку — залишається лише здогадуватися.

Увага! Дане відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, а також вагітним та особам молодше 18 років.

На кадрах є сцени насильства!

Бійка сталася біля станції метро "Харківська"

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві підлітки жорстоко побили однолітка. Потерпілому завдавали сильних ударів руками та ногами в область обличчя, голови та тулуба, а хлопець навіть не намагався чинити опір.