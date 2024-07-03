Дівчата били, а хлопці підбурювали: на Тернопільщині підлітки жорстоко побили школярку, у поліції відреагували (відео)

У справі розбирається поліція

На Тернопільщині дівчата-підлітки жорстоко побили свою ровесницю. Побиття знімали на камеру хлопці їхнього віку.

Відео розправи публікує Telegram-канал "Новини Тернополя". Інцидент стався у селі Осівці.

Між дівчатами розгорілася суперечка, спочатку вони просто кричали та сварилися. Потім почалося жорстоке побиття. Як видно на кадрах, підлітки тягали свою жертву за волосся, повалили на землю і били руками та ногами у живіт та голову.

"У тебе такий гарне личко, Аліна, мені так його шкода. Треба ще "доправити". Що таке? Плакі-плакі? Дихати не можеш? Ще раз влупити, сонечко, чи, може, ніс тобі зламати?", — каже одна з дівчат, після чого побиття продовжується.

Коли почалася бійка, хлопці, що були поруч, підійшли ближче. Вони знімали все на відео, один із них сказав: "Мені це подобається".

Увага! Відео містять жорстокі кадри та ненормативну лексику

За справу взялася поліція. Там повідомили, що інцидент стався 27 червня. Конфлікт виник між двома знайомими дівчатами. Потерпілій — 14 років, а її головній кривдниці — 16. Щодо агресивної дівчини складено адмінпротокол відповідно до ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські встановлюють свідків, очевидців та додаткові обставини інциденту. Вирішується питання притягнення до адміністративної відповідальності й інших учасників конфлікту.

Як раніше розповідав "Телеграф", у Львові двоє дівчаток-підлітків побили хлопчика, який значно молодший за них. Вони звинуватили його у образах. Дитина плакала і намагалася вирватися, але агресивних дівчат зміг зупинити тільки дорослий.