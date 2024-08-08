Смертельна бійка: у Києві чоловік вбив товариша через ревнощі до знайомої (фото)

Зловмисник може потрапити до в'язниці на 10 років

У Києві чоловік забив до смерті товариша під час сварки. Конфлікт виник через ревнощі до спільної знайомої.

Про це повідомляє поліція Києва. За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від чоловіка про те, що він виявив мертвим свого 47-річного знайомого.

Подія сталася у Дніпровському районі столиці. На вказану адресу негайно попрямували співробітники поліції.

Як виявилося, до вбивства причетний 34-річний киянин. Правоохоронці з'ясували обставини трагічного інциденту.

Під час застілля чоловіки почали сваритися через знайому. Приревнувавши, зловмисник кинувся з кулаками на товариша. Від отриманих травм потерпілий помер.

Нападника затримали та повідомили йому про підозру.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого", — зазначають у поліції.

Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі фігурант перебуває під вартою.

Через ревнощі забив до смерті знайомого

Раніше "Телеграф" писав, що у Броварах 18-річний хлопець зарізав вітчима. Від отриманих травм потерпілий помер на лікарняному ліжку. Як виявилося, молодик заступився за власну матір, яку хотів ударити її чоловік.