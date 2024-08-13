Начал приставать? На пляже в Одессе голые мужчины подрались с геем (видео)

На одного мужчину напало сразу несколько оппонентов

Ну нудистском пляже в Одессе произошла драка. Двое голых мужчин загнали в воду своего полуголого оппонента.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя соответствующее видео. На кадрах можно увидеть, как голый мужчина гонится за человеком в плавках, а через несколько секунд они обмениваются ударами уже в воде.

В какой-то момент к драке присоединились другие посетителя пляжа. Они также нападали на мужчину в плавках.

По словам автора поста, драка якобы началась из-за того, что гомосексуальный мужчина "проявлял интерес к другим мужчинам". Никакого подтверждения этим словам пока нет.

Видео — 18+.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина убил товарища из-за ревности к знакомой. Приревновав, злоумышленник бросился с кулаками на товарища.

Также мы сообщали о том, что в Дарницком районе Киева произошла жестокая драка между двумя подростками. Девушки с особой жестокостью избивали друг друга на глазах у своих сверстников, которые снимали все на камеру мобильного телефона.