Масова бійка сталася у курортній частині Одеси: один із учасників залишився без ока (відео)

За бійкою спостерігали десятки очевидців

В Одесі "культурний" відпочинок вже традиційно завершився серйозною бійкою, під час якої один із її учасників отримав тяжку травму. Згідно з попередньою інформацією, він втратив око.

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, інцидент стався у курортному районі Аркадія. На кадрах з місця події помітно, що після бійки один із учасників залишився лежати на асфальті із закривавленим обличчям.

При цьому можна побачити, що все сталося, коли там знаходилися десятки очевидців.

Оцінити, чим ударили парубка, по відео неможливо. До місця подій викликали лікарів, після чого в мережі з’явилися повідомлення від очевидців, що потерпілий швидше за все втратив око, його відвезли до лікарні у тяжкому стані.

Варто зазначити, що міські канали часто згадують район Аркадії, у контексті постійних бійок.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Приморському районі Одеси неповнолітня дівчина випадково застрелила військовослужбовця під час спільного розпивання алкогольних напоїв. Це сталося, коли вона вирішила розібрати автомат його побратима.