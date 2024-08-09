Чоловік підірвав поліціянтів гранатою під Києвом: суд вирішив, як його покарати

Правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки

Понад дев’ять років за ґратами проведе чоловік, який кинув гранату у поліціянтів, коли намагався від них утекти. Інцидент стався в Броварах, у травні поточного року. Тоді внаслідок вибуху було поранено одного з правоохоронців.

Про вирок суду повідомили у Національній поліції України. Зауважили, що постраждали поліціянт досі перебуває на лікуванні.

"Того дня поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомого. Коли вони прибули за вказаною адресою, зловмисник кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді чоловік кинув гранату у бік правоохоронця", — йдеться в повідомленні.

"Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник. 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Він досі знаходиться на лікуванні", — написали у поліції.

Слідчі інкримінували затриманому ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Нині, за рішенням суду, він проведе за ґратами понад дев’ять років.

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