Вже був у полі зорі поліції: як покарають чоловіка з Броварів, який підірвав гранату у центрі міста

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 та ч. 1 ст. 263 ККУ

Чоловіку, який ввечері у суботу, 11 травня, підірвав гранату у Броварах Київської області, повідомили про підозру. За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного позбавлення волі.

Поліціянт і правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога, уточнили правоохоронці. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

У відомстві зазначили, що внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець дістав поранення ніг. А також лівої руки.

"Загрози його життю і здоровʼю немає. У 37-річного правопорушника травми лівої ноги та обох рук", – зазначили в поліції.

Відомо, що "зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини і зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку".

"Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного позбавлення волі", – підсумували у відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, у Броварах на Київщині пролунав вибух увечері 11 травня – про це повідомив мер міста Ігор Сапожко у своїх соцмережах. За його словами, вибух стався на бульварі Незалежності.

У поліції зазначили, що поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою. Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, а зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.